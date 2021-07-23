Минюст включил The Insider в список иноагентов
- РИА Новости
Соответствующая запись появилась в реестре иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента.
Также в список добавили пятерых журналистов «Открытых медиа» и «Проекта»* — Михаила Рубина, Софью Гройсман, Илью Рождественского, Юлию Апухтину и Алексея Постернака.
В Кремле, комментируя включение ряда журналистов в список СМИ-иноагентов, подчёркивали, что это не означает запрета на работу.
* «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.