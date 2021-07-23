Минюст включил The Insider в список иноагентов

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Минюст России включил в список СМИ-иноагентов юридическое лицо The Insider SIA, зарегистрированное в Риге и являющееся администратором доменного имени интернет-издания The Insider.
Минюст включил The Insider в список иноагентов
  • РИА Новости

Соответствующая запись появилась в реестре иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента.

Также в список добавили пятерых журналистов «Открытых медиа» и «Проекта»* — Михаила Рубина, Софью Гройсман, Илью Рождественского, Юлию Апухтину и Алексея Постернака.

В Кремле, комментируя включение ряда журналистов в список СМИ-иноагентов, подчёркивали, что это не означает запрета на работу

* «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.

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