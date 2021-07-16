В Кремле прокомментировали включение ряда журналистов в список СМИ-иноагентов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал включение ряда журналистов в список СМИ-иноагентов.
В Кремле прокомментировали включение ряда журналистов в список СМИ-иноагентов
  • РИА Новости

«Иностранные агенты — это не означает запрета на работу. И СМИ— иностранные агенты продолжают свою работу, они продолжают свою деятельность. Нет, это не эквивалент запрета на работу», — ответил Песков на вопрос, получают ли эти журналисты запрет на профессиональную деятельность в России.

15 июля стало известно, что Министерство юстиции России включило в реестр СМИ-иноагентов восемь человек, в том числе Юлию Ярош и Романа Баданина.

В реестр также включены Максим Гликин, Пётр Маняхин, Мария Железнова, Юлия Лукьянова и Елизавета Маетная.

Ранее российская Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в стране неправительственной организации из США «Проект медиа»*.

* «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.

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