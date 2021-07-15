Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность НПО «Проект «Медиа»

Российская Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в стране неправительственной организации из США «Проект «Медиа».

Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

«В Генеральной прокуратуре принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Project Media, Inc. («Проект «Медиа») (США)», — сказали в Генпрокуратуре.

Ранее в распоряжение RT попали документы, связанные с изданием «Проект», из которых стало известно, что называющее себя независимым медиа финансировалось из-за рубежа — в форме так называемых грантов от европейских и американских властей.

Подробнее — в материале RT.