Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность НПО «Проект «Медиа»

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Российская Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в стране неправительственной организации из США «Проект «Медиа».
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность НПО «Проект «Медиа»
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

«В Генеральной прокуратуре принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Project Media, Inc. («Проект «Медиа») (США)», — сказали в Генпрокуратуре.

Ранее в распоряжение RT попали документы, связанные с изданием «Проект», из которых стало известно, что называющее себя независимым медиа финансировалось из-за рубежа — в форме так называемых грантов от европейских и американских властей.

Подробнее — в материале RT.

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