Путин заявил, что Ходорковский косвенно признал вину в своём письме

Экс-глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский косвенно признал вину в своём письме. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Он косвенно признал (вину. — RT), он косвенно всё равно в письме ко мне признал и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела и умирала», — сказал Путин.

Как отметил глава государства, он пошёл на это и помиловал, для того чтобы Ходорковский мог общаться с мамой.

В марте Путин в интервью ТАСС назвал Ходорковского жуликом.

Совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в 2005 году признали виновными по шести статьям УК.

Они были приговорены к девяти годам лишения свободы, позже срок снизили до восьми лет.

Ходорковский был помилован указом президента России в декабре 2013 года.