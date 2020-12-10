Путин заявил, что Ходорковский косвенно признал вину в своём письме

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Экс-глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский косвенно признал вину в своём письме. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Путин заявил, что Ходорковский косвенно признал вину в своём письме
  • Reuters

«Он косвенно признал (вину. — RT), он косвенно всё равно в письме ко мне признал и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела и умирала», — сказал Путин.

Как отметил глава государства, он пошёл на это и помиловал, для того чтобы Ходорковский мог общаться с мамой.

В марте Путин в интервью ТАСС назвал Ходорковского жуликом

Совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в 2005 году признали виновными по шести статьям УК.

Они были приговорены к девяти годам лишения свободы, позже срок снизили до восьми лет.

Ходорковский был помилован указом президента России в декабре 2013 года.

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