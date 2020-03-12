Путин назвал Ходорковского жуликом

Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС назвал жуликом экс-главу нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского.

«Ходорковский — жулик, и их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах», — заявил глава государства в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

При этом он добавил, что, хотя непосредственное участие Ходорковского в организации убийств не доказано, есть сомнения в том, что сотрудники его службы безопасности «убивали людей по собственной инициативе».

«Думаю, что так не бывает. Но не доказано — значит, не доказано. Но доказаны другие были факты его противоправной деятельности, поэтому он получил срок соответствующий», — заключил Путин.

В конце мая авторы документального фильма телеканала НТВ «Кровавая империя Михаила Ходорковского» рассказали, где в настоящее время проживают экс-глава ЮКОСа и его партнёры.

В ноябре 2017 года Верховный суд России подтвердил пожизненный приговор экс-сотруднику ЮКОСа Алексею Пичугину, приговорённому к заключению за убийства и покушения.