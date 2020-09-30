Активы фонда сына Ходорковского сократились до $30 тысяч

Активы американского фонда «Институт современной России» (IMR)*, учредителем которого является сын Михаила Ходорковского Павел, сократились с $222 тыс. до $30 тыс., чистые убытки составили $192 тыс. Это следует из поступившей в Налоговую службу США декларации фонда, которую изучил RT.

Появившаяся в открытом доступе налоговая декларация IMR была подана в ноябре прошлого года и содержит отчёт фонда за 2018 финансовый год, который в США закончился в июне 2019-го.

Согласно отчёту, за этот период в фонд поступило на 13,8% меньше пожертвований и грантов, чем в 2017 финансовом году, — $60 тыс. против $69,5 тыс.

Активы фонда значительно уменьшились. Согласно отчёту, в 2018 году в фонде оставалось активов на сумму $30 тыс., в предыдущем году эта сумма составляла $222 тыс.

Фонд также сократил расходы на зарплаты, следует из налоговых документов: на выплаты сотрудникам ушло $165,8 тыс., в 2017 году эта расходная статья составляла $235,8 тыс.

Общая сумма расходов фонда за отчётный период составила $252 тыс. Новостной сайт IMR в месяц посещает около 5 тыс. человек, согласно сервису аналитики сайтов PR-CY.

Несмотря на сокращение расходов, фонд IMR, согласно отчёту, закрыл 2018 финансовый год с минусом. Чистые убытки составили $192 тыс. (в 2017 году — $0,5 млн).

На организацию мероприятий фонд потратил $23 тыс., на командировки — $12,3 тыс.

Как следует из декларации, деятельность фонда заключается в основном в размещении публикаций на онлайн-портале.

«Во второй половине 2018 года интернет-издание «Институт современной России» (imrussia.org) продолжало публиковать обзоры важнейших событий в американской и российской политике», — говорится в отчёте фонда о деятельности за год.

Как гласит документ, с марта 2019 года фонд «изменил свою редакционную стратегию и сосредоточился на анализе событий и долгосрочных тенденций в российской политике, а также российско-американских отношениях».

«В следующем году «Институт современной России» продолжит расширять свою аудиторию, привлекая к своей деятельности больше внимания и большую общественную и частную поддержку», — анонсируется в декларации фонда.

Фонд публикует заметки и исследования на тему политической и экономической ситуации в России на русском и английском языках.

Колумнистами, в частности, выступают осуждённый заочно российским судом на пожизненный срок Леонид Невзлин, политолог Владислав Иноземцев и бывший редактор «Коммерсанта», а ныне директор фонда IMR Ольга Хвостунова.

Попечителями фонда являются сам Павел Ходорковский, президент Международной лиги прав человека Роберт Луи Арсено, основатель консалтинговой компании APCO Worldwide Марджери Краус, Леонид Невзлин и основатель проекта «Глобальная демократия и новые технологии» Алина Полякова.

В состав топ-менеджеров входит и Владимир Кара-Мурза в качестве старшего советника по политическим вопросам.

Как писал RT, в апреле 2017 года Минюст признал IMR нежелательной организацией в России. Это привело к сокращению финансовой поддержки, утверждали в фонде IMR.

* Institute of Modern Russia (Институт современной России) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.