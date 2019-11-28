Фонд Павла Ходорковского потратил на представительские расходы почти в два раза больше, чем на собственный сайт

Согласно данным налоговых документов Института современной России (Institute of Modern Russia), учредителем которого выступает сын бизнесмена Михаила Ходорковского Павел, с 2014 по 2017 год IRM получил от американских государственных организаций и частных лиц $6 216 774 в виде пожертвований и взносов.

При этом, по данным отчёта, с которым ознакомился RT, на развитие сайта за четыре года пошло только 2,9% от всех инвестиций — $182 909. Между тем на представительские расходы фонд за четыре года потратил $343 900, то есть почти вдвое больше, чем на сайт.

Так, в 2014 году на сайт пошло $3119, в 2015-м — $160 644, в 2016-м расходы составили $11 004, а в 2017-м — $ 8142.

Стоит отметить, что в документах, которые фонд передавал в Налоговую службу США, развитие собственного сайта указано в качестве одного из основных направлений деятельности IMR.

В частности, в 2015-м изменение дизайна ресурса и публикация на нём материалов обозначались как одни из крупнейших проектов IMR за весь год.

«Институт продолжает развивать свой веб-сайт, сосредотачивая внимание на анализе текущих событий в российской экономике и освещении других ключевых тем, таких как принципы правового государства, внешняя политика России и её отношения с Западом», — указывает IMR в отчёте за 2015 год в графе, название которой можно перевести так: «Расскажите о самых важных проектах вашей организации за год».

Со дня основания IMR называл себя экспертным центром, специализирующимся на публичной политике. Свою цель институт обозначал следующим образом: «Интеграция России в сообщество развитых демократий и улучшение сотрудничества на международной арене». Он стремился стать объединяющей платформой для всей российской оппозиции.

Согласно статистике Alexa от Amazon, сайт IMR посещают порядка 39 240 пользователей в год (данные на 25 ноября 2019-го).

Подробнее о том, на что фонд Institute of Modern Russia тратит деньги американских налогоплательщиков, читайте в расследовании RT.