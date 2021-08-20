На пути к Ходорковскому: бывший главред издания «Проект» Роман Баданин ищет новых спонсоров

Основатель «Проекта» Роман Баданин ведёт переговоры о финансировании издания с представителями Михаила Ходорковского, рассказал RT источник на медиарынке. Баданин рассчитывает продолжить работу «Проекта» через литовское юрлицо Project Media. В Литву он также планирует перевести оставшихся сотрудников, которые пока в России вынуждены искать нетривиальные способы легально получать зарплату.

Последнее расследование, опубликованное «Проектом», датировано 15 июля 2021 года. В этот день Генпрокуратура РФ признала издание, основанное экс-главредом «Дождя» Романом Баданиным, нежелательным в России. Поводом для признания организации нежелательной, как уточняет ведомство, послужила деятельность, «представляющая угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

В двух лицах

Юридически решение касалось американской неправительственной организации Project Media, Inc.*, оформленной на Романа Баданина и находящейся в калифорнийском Пало-Альто. Эта организация получила от американского Национального фонда в поддержку демократии (NED)** $40 тыс. в 2018 году.

Однако, как сообщал RT, «Проектом» может управлять ещё одно юрлицо — тоже Project Mediа, но уже без американской прописки. Одноимённая компания, зарегистрированная в ноябре 2018 года в Литве, также принадлежит Баданину и, предположительно, получала финансирование от Европейского фонда за демократию (EED)***.

Как писал RT, EED на 2018—2019 годы выделил «Проекту» €205 тыс. ($240 тыс. по курсу того времени). В бизнес-карточке литовского Project Media стоит статус «получатель помощи», а это значит, что деньги EED могли проходить именно через эту фирму.

На литовскую фирму решение Генпрокуратуры РФ не распространяется. Таким образом, у Баданина остаётся возможность продолжить работу даже в российской юрисдикции. Об этом RT сообщил источник на медиарынке, знакомый с ситуацией.

Также на russian.rt.com Адвокат сообщил об обысках у главреда и журналистки «Проекта»

За деньгами в Европу

После признания издания «Проект» нежелательной организацией и отъезда из страны Роман Баданин начал переговоры о финансировании с представителями Михаила Ходорковского.

«Сейчас Баданин ведёт переговоры с людьми Ходорковского о финансировании, — сообщил собеседник. — Он рассчитывает перетянуть часть людей в Литву, в эту фирму (речь о Project Media. — RT)».

По словам источника, если переговоры пройдут успешно, средства на продолжение работы «Проекта» могут провести через британский фонд Ходорковского Future of Russia, британскую компанию Hanover 16 Limited, финансирующую ряд медиаактивов МБХ, или другие юрлица олигарха, зарегистрированные в Евросоюзе.

Также на russian.rt.com «Атака на конституционный строй России»: как школы Ходорковского готовят протестных активистов к выборам

Зарплата по доверенности

Ранее Министерство юстиции России включило в реестр СМИ-иноагентов ряд сотрудников издания, в том числе Юлию Ярош и Романа Баданина. Почти все они остались в России и теперь, сообщает источник, испытывают проблемы с получением зарплаты.

«Насколько я знаю, они искали людей, которые согласились бы на свои карточки получать их зарплату», — отметил источник.

Сам Баданин и его заместитель Михаил Рубин уехали из России в США. Ранее Баданин уже пытался получить постоянную визу в Штаты.

Среди прочих причин спешного отъезда Баданина из России — угроза его уголовного преследования по делу о клевете на петербургского бизнесмена Илью Трабера. Сотрудники МВД в июне 2021 допросили Баданина и провели у него обыски в рамках расследования дела по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ («Клевета, соединённая с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления»).

RT обратился к Баданину и Рубину с просьбой прокомментировать данные источника — оба оказались недоступны для комментариев.

* «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.

** «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.



*** Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 06.03.2020.