Общественник подал в суд иск о защите чести и достоинства к главреду «Проекта» Баданину

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к главному редактору издания «Проект»* Роману Баданину. Об этом RT рассказал юрист общественной организации Динара Ирисбиева.

По её словам, 8 августа 2021 года в ходе прямого новостного эфира на телеканале «Дождь» Роман Баданин распространил сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Бородина.

«В частности, журналист Баданин озвучил следующее: «Я понятия не имею, что это за человек. По-моему, это ничтожество, пустое место, мразь…» Такие действия мы считаем недопустимыми. Баданин и телеканал «Дождь» должны понести ответственность, на чём мы будем настаивать в суде», — уточнила юрист.

Ирисбиева добавила, что конечная цель иска — обязать телеканал «Дождь» выпустить в своём эфире опровержение, а также выплатить компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

Ранее Бородин обращался по поводу «Проекта» в Генпрокуратуру, которая 15 июля объявила о своём решении признать деятельность издания нежелательной в России. В этот же день Минюст внёс главного редактора медиа Романа Баданина в реестр СМИ-иноагентов.

По данным источников RT, вскоре после этого Баданин, а также его заместитель Михаил Рубин покинули территорию России.

* «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.