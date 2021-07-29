Источник: журналисты издания «Проект» Баданин и Рубин покинули Россию

Главный редактор «Проекта»* Роман Баданин, а также его заместитель Михаил Рубин покинули территорию России. Об этом RT сообщил источник, близкий к изданию.

Источник пояснил, что в настоящий момент Баданин и Рубин могут находиться в США.

RT попытался связаться с журналистами, к этому моменту их телефоны были недоступны.

15 июля российская Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в стране неправительственной организации из США «Проект медиа».

В этот же день Минюст России внёс главного редактора медиа Романа Баданина в реестр СМИ-иноагентов. Также в реестр попал Рубин.

* «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.