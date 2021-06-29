Адвокат сообщил об обысках у главреда и журналистки «Проекта»

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Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у главреда издания «Проект» Романа Баданина и журналистки Марии Жолобовой. Об этом рассказал адвокат Василий Кушнир.
Адвокат сообщил об обысках у главреда и журналистки «Проекта»
  • РИА Новости

«Обыски у Баданина, Жолобовой и других фигурантов идут по делу, возбуждённому по ч. 2 ст. 128.1 УК России (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации)», — приводит ТАСС слова Кушнира.

Он добавил, что потерпевшим по делу проходит предприниматель Илья Трабер.

Правоохранительные органы пока не прокомментировали информацию об обысках.

Ранее в распоряжение RT попали документы, связанные с изданием «Проект», из которых стало известно, что называющее себя независимым медиа финансировалось из-за рубежа — в форме так называемых грантов от европейских и американских властей.

Подробнее — в материале RT.

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