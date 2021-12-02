Cуд в США прекратил дело бывших акционеров ЮКОСа по тяжбе с Россией
«Дело закрыто», — приводит РИА Новости постановление суда.
Ранее суд в американском округе Колумбия принял отрицательное решение по делу о выплате компенсации бывшим акционерам ЮКОСа до завершения разбирательства в Нидерландах.
В ноябре в Генпрокуратуре России положительно прокомментировали вердикт Верховного суда Нидерландов об отмене решения Апелляционного суда о выплате более $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа. Подробнее по теме — в материале RT.