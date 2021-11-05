«Подтверждает принципы верховенства права»: Генпрокуратура РФ приветствовала решение суда Нидерландов по ЮКОСу

В Генпрокуратуре России положительно встретили вердикт Верховного суда Нидерландов об отмене решения апелляционного суда о выплате более $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа. В ведомстве заявили, что постановление Верховного суда подтверждает принципы независимости правосудия и верховенства права. При этом в Москве выразили сожаление, что высшая инстанция не в полной мере прислушалась к позиции российской стороны. Дело направлено в Апелляционный суд Амстердама. Ожидается, что новое производство продлится до 2023 года.

В Генеральной прокуратуре РФ положительно отреагировали на решение Верховного суда Нидерландов отменить вердикт Апелляционного суда Гааги о выплате Москвой более $50 млрд бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа. Высшая судебная инстанция королевства удовлетворила соответствующую кассационную жалобу российской стороны.

«Верховный суд Нидерландов поддержал ряд аргументов РФ относительно неправомерных выводов Апелляционного суда Гааги и вернул дело на дополнительное рассмотрение в другой суд апелляционной инстанции — города Амстердама», — сообщили в пресс-службе ведомства.

«Генеральная прокуратура РФ приветствует решение Верховного суда Нидерландов, подтверждающее принципы верховенства права и независимости правосудия», — отмечается в релизе.

В Генпрокуратуре напомнили, что в своё время «бывшие российские функционеры» незаконно завладели ЮКОСом и впоследствии вывели средства из России для их отмывания и ухода от налогов через офшоры. В ведомстве также заявили, что при рассмотрении исков в международном арбитраже в Гааге экс-акционеры ЮКОСа совершили «процессуальное мошенничество».

Вместе с тем российская сторона выразила сожаление, что суд не в полной мере прислушался к позиции Москвы, которая обосновывала необходимость полной отмены арбитражных решений уже на этой стадии.

«Российская Федерация ожидает, что Апелляционный суд Амстердама истолкует остающиеся спорные вопросы в соответствии с международным правом и целями Договора к Энергетической хартии и примет исчерпывающие меры для защиты прав и законных интересов российских налогоплательщиков в рамках производства», — говорится в тексте заявления.

В Генпрокуратуре рассчитывают, что новое производство в апелляционной инстанции продлится ориентировочно до 2023 года.

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В заявлении Верховного суда Нидерландов говорится, что он удовлетворил одно из оснований для апелляции российской стороны, отклонив остальные. Суд счёл, что Апелляционный суд Гааги ошибочно проигнорировал аргумент РФ о том, что акционеры ЮКОСа предположительно совершили мошенничество в арбитражной процедуре.

Напомним, что решение третейского суда в Гааге о компенсации в размере $50 млрд датируется июлем 2014 года. В нём говорилось, что Россия якобы нарушила Энергетическую хартию, в результате чего трём компаниям, которые выступали акционерами ЮКОСа, была присуждена компенсация.

После оглашения этого вердикта в российском Минфине указали, что Гаагский арбитраж не располагал юрисдикцией по вопросам ЮКОСа. Ведомство привело перечень существенных изъянов, допущенных в рассмотрении дела, обратив внимание на «однобокое исследование и однобокое применение доказательств». В ноябре того же года Россия оспорила решение суда.

В апреле 2016-го Окружной суд Гааги поддержал российскую точку зрения и отменил решение постоянной палаты Третейского суда, обосновав это тем, что Москва лишь подписала, но не ратифицировала Договор к Энергетической хартии.

Ещё через четыре года, в феврале 2020-го Апелляционный суд Гааги отменил вердикт нидерландского суда первой инстанции и оставил в силе решение Гаагского арбитража от 18 июля 2014 г.

В Минюсте РФ тогда прокомментировали это решение, подчеркнув, что апелляционный суд проигнорировал то обстоятельство, что экс-акционеры ЮКОСа не были добросовестными инвесторами, а контроль над предприятием достался им при помощи незаконных действий, в том числе сговора и подкупа должностных лиц.

В ведомстве указывали, что в процессе управления ЮКОСом бывшие мажоритарные владельцы допустили такие противоправные действия, как массовое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж и отмывание денег.

В мае 2020 года российская сторона обжаловала решение Апелляционного суда Гааги о выплате $57 млрд бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа. В ведомстве отметили, что Россия убеждена: выводы апелляционного суда неправомерны и необоснованны, а сам орган пренебрёг фактами нарушения истцами антикоррупционного и «антиотмывочного» регулирования.

«Контроль над активами компании был получен экс-акционерами ЮКОСа с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за её приватизацию», — говорилось в сообщении.

При управлении ЮКОСом бывшими владельцами, отметили в Минюсте, были допущены систематическое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денежных средств и прочие противоправные действия.