Глава Минюста заявил об объявленной России юридической войне

Российский министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что России за границей фактически объявлена юридическая война.

По его словам, обстановка в защите прав России за рубежом остаётся очень непростой.

«Действительно, России объявлена фактически юридическая война. Это понятно. И Россия должна адекватно защищаться, а иногда и наступать на этом направлении», — отметил Чуйченко в интервью телеканалу «Россия-24».

Глава Минюста назвал самым большим делом против страны в иностранных судах иски бывших акционеров ЮКОСа о взыскании с России более $50 млрд.

В июне Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.

В мае Россия обжаловала данное решение.