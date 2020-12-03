Глава Минюста заявил об объявленной России юридической войне

Короткая ссылка
Российский министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что России за границей фактически объявлена юридическая война.
Глава Минюста заявил об объявленной России юридической войне
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

По его словам, обстановка в защите прав России за рубежом остаётся очень непростой.

«Действительно, России объявлена фактически юридическая война. Это понятно. И Россия должна адекватно защищаться, а иногда и наступать на этом направлении», — отметил Чуйченко в интервью телеканалу «Россия-24».

Глава Минюста назвал самым большим делом против страны в иностранных судах иски бывших акционеров ЮКОСа о взыскании с России более $50 млрд.

В июне Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.

В мае Россия обжаловала данное решение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить