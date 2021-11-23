Cуд в США отказался возобновлять дело о выплате Россией компенсации экс-акционерам ЮКОСа

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Суд в американском округе Колумбия принял отрицательное решение по делу о выплате компенсации бывшим акционерам ЮКОСа до завершения разбирательства в Нидерландах.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Приостановление производства уместным и полностью оправданным», — цитирует РИА Новости ответе России на ходатайство.

Отмечается, что дальнейшее разбирательство может оказаться безрезультатным, если Россия одержит окончательную победу в Голландии или любых дальнейших апелляциях в Верховном суде Нидерландов.

С запросом на возобновление процесса в суд обратились компании Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal.

Ранее в Генпрокуратуре России положительно встретили вердикт Верховного суда Нидерландов об отмене решения Апелляционного суда о выплате более $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа. Подробнее — в материале RT.

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