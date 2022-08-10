США намерены поддержать Украину в сфере образования после военного конфликта
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«При условии наличия средств посольство Соединённых Штатов предоставит малые гранты украинским негосударственным, некоммерческим организациям (НКО) для реализации проектов в сотрудничестве с коллегами из сферы образования (средние школы, колледжи и университеты)», — уточняется в документе.
Ещё одна центральная тема — так называемое «гражданское образование». Здесь речь идёт о разработке методологии преподавания курсов, «прежде всего истории, в средних, средних специальных и высших учебных заведениях».
Кроме того, в описании гранта говорится о высокой значимости сотрудничества украинских образовательных учреждений с местными администрациями и бизнесом для развития экономики регионов страны, а также о важности карьерных консультаций для людей с ограниченными возможностями.
Отмечается, что проекты в рамках программы должны быть направлены на украинскую аудиторию, проходить на Украине и содержать в себе «существенный американский компонент».
Размер одного гранта может варьироваться от $25 тыс. до $50 тыс. Подать заявку на получение финансирования могут украинские неправительственные и некоммерческие организации.
Как напомнил политолог Иван Мезюхо, Соединённые Штаты уже на протяжении долгих лет спонсируют подобные проекты на Украине.
«Это очень долгая история, связанная с задачей США по формированию западно-ориентированной молодёжи... Через программы по образованию, культуре или искусству на Украине взращивалась активная молодёжь, очень часто националистического или псевдодемократического толка, которая принимала участие в мероприятиях, расшатывающих государственную систему Украины. Я думаю, что даже после завершения специальной военной операции США будут выделять деньги на образовательные проекты по украинскому кейсу», — объяснил эксперт в разговоре с RT.
По мнению Мезюхо, в будущем США продолжат финансировать подобные инициативы на Украине для того, чтобы влиять на политические процессы внутри страны.
«Надо отдавать себе отчёт в том, что американцы ставят перед собой долгосрочные, а не краткосрочные цели. Долгосрочные цели предполагают реализацию образовательных, культурных проектов, которые позволят вырастить политических активистов, враждебно настроенных по отношению к России, традиционному укладу жизни украинцев и лояльно настроенных по отношению к Западу и западному образу жизни, культуре и ценностям», — заключил он.
Ранее сообщалось о намерении Соединённых Штатов выделить $175 тыс. на программу изучения английского языка на Украине, которая, помимо прочего, поможет «укрепить связи» между Киевом и Вашингтоном.