США намерены поддержать Украину в сфере образования после военного конфликта

Госдепартамент США объявил о намерении поддержать сферу образования Украины после окончания военной операции на территории страны. Как следует из описания гранта, с которым ознакомился RT, речь среди прочего идёт о финансировании проектов, «направленных на послевоенное восстановление Украины при содействии учёного сообщества».

«При условии наличия средств посольство Соединённых Штатов предоставит малые гранты украинским негосударственным, некоммерческим организациям (НКО) для реализации проектов в сотрудничестве с коллегами из сферы образования (средние школы, колледжи и университеты)», — уточняется в документе.

Ещё одна центральная тема — так называемое «гражданское образование». Здесь речь идёт о разработке методологии преподавания курсов, «прежде всего истории, в средних, средних специальных и высших учебных заведениях».

Кроме того, в описании гранта говорится о высокой значимости сотрудничества украинских образовательных учреждений с местными администрациями и бизнесом для развития экономики регионов страны, а также о важности карьерных консультаций для людей с ограниченными возможностями.

Отмечается, что проекты в рамках программы должны быть направлены на украинскую аудиторию, проходить на Украине и содержать в себе «существенный американский компонент».

Размер одного гранта может варьироваться от $25 тыс. до $50 тыс. Подать заявку на получение финансирования могут украинские неправительственные и некоммерческие организации.

Как напомнил политолог Иван Мезюхо, Соединённые Штаты уже на протяжении долгих лет спонсируют подобные проекты на Украине.

«Это очень долгая история, связанная с задачей США по формированию западно-ориентированной молодёжи... Через программы по образованию, культуре или искусству на Украине взращивалась активная молодёжь, очень часто националистического или псевдодемократического толка, которая принимала участие в мероприятиях, расшатывающих государственную систему Украины. Я думаю, что даже после завершения специальной военной операции США будут выделять деньги на образовательные проекты по украинскому кейсу», — объяснил эксперт в разговоре с RT.

По мнению Мезюхо, в будущем США продолжат финансировать подобные инициативы на Украине для того, чтобы влиять на политические процессы внутри страны.

«Надо отдавать себе отчёт в том, что американцы ставят перед собой долгосрочные, а не краткосрочные цели. Долгосрочные цели предполагают реализацию образовательных, культурных проектов, которые позволят вырастить политических активистов, враждебно настроенных по отношению к России, традиционному укладу жизни украинцев и лояльно настроенных по отношению к Западу и западному образу жизни, культуре и ценностям», — заключил он.

Ранее сообщалось о намерении Соединённых Штатов выделить $175 тыс. на программу изучения английского языка на Украине, которая, помимо прочего, поможет «укрепить связи» между Киевом и Вашингтоном.