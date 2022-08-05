военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Американист Рогулёв заявил, что Запад подустал от Украины

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что власти Евросоюза искусственно задерживают оказание Киеву макрофинансовой помощи в размере €8 млрд.
Американист Рогулёв заявил, что Запад подустал от Украины
  • AP

«Это уже неоднократно проскакивало в разных СМИ и разных высказываниях, что Запад подустал. Вспомним, например, того же пресловутого посла Украины в Германии, которого вынуждены были убрать с должности. Сейчас ведётся дискуссия в Великобритании, где высказываются разные политики, да и в других странах тоже», — рассказал Рогулёв.

По его словам, затянувшийся конфликт Европе совершенно не нужен.

«Он напрямую захватывает и саму Европу, делая жизнь европейцев гораздо сложнее. Также у европейских политиков возникают сомнения в судьбе Зеленского и правительства Украины... Вот они и не спешат отваливать крупные суммы», — добавил собеседник RT.

Ранее Зеленский заявил, что власти Евросоюза искусственно задерживают оказание Киеву макрофинансовой помощи в размере €8 млрд.

При этом он отметил, что «не хочет» уточнять, какая именно европейская страна задерживает оказание помощи Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить