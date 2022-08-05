Американист Рогулёв заявил, что Запад подустал от Украины

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что власти Евросоюза искусственно задерживают оказание Киеву макрофинансовой помощи в размере €8 млрд.

«Это уже неоднократно проскакивало в разных СМИ и разных высказываниях, что Запад подустал. Вспомним, например, того же пресловутого посла Украины в Германии, которого вынуждены были убрать с должности. Сейчас ведётся дискуссия в Великобритании, где высказываются разные политики, да и в других странах тоже», — рассказал Рогулёв.

По его словам, затянувшийся конфликт Европе совершенно не нужен.

«Он напрямую захватывает и саму Европу, делая жизнь европейцев гораздо сложнее. Также у европейских политиков возникают сомнения в судьбе Зеленского и правительства Украины... Вот они и не спешат отваливать крупные суммы», — добавил собеседник RT.

Ранее Зеленский заявил, что власти Евросоюза искусственно задерживают оказание Киеву макрофинансовой помощи в размере €8 млрд.

При этом он отметил, что «не хочет» уточнять, какая именно европейская страна задерживает оказание помощи Украине.