США наймут советника для работы с правоохранительными органами Украины

Бюро Госдепартамента США по правоохранительной деятельности и борьбе с незаконным оборотом наркотиков сообщило о намерении продолжить оказывать содействие правоохранительным органам Украины. Ведомство объявило о поиске специалиста, который среди прочего занимался бы оценкой потребностей МВД страны в необходимом оборудовании и контролировал его поставки. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.

Из описания вакансии следует, что структура Госдепа ищет гражданина США на позицию старшего советника по вопросам правопорядка для работы на Украине.

На этой должности ему предстоит оценивать потребности местных правоохранительных органов в «оборудовании» (о чём конкретно идёт речь, не уточняется), а также контролировать его безвозмездную передачу и надлежащую доставку принимающей стороне.

Советнику необходимо будет предоставлять МВД Украины рекомендации касательно методов работы, стандартов укомплектования штата, а также развития и реформирования спецподразделений, «в том числе посредством проведения определённой подготовки».

Специалист также должен оказывать помощь и консультировать правительство Украины в целом. Как уточняется в документе, речь идёт «о разработке, реализации и продвижении системной, организационной, правовой и регуляторной реформ в правоохранительном секторе и секторе уголовного правосудия».

«Основная долгосрочная цель программы... — оказывать принимающей стороне помощь в достижении европейских и международных стандартов в сфере правоохранительной деятельности в рамках подготовки к последующей интеграции в Евросоюз. Это включает в себя содействие в целях модернизации и повышения потенциала украинских правоохранительных органов и институтов уголовного правосудия», — говорится в документе.

В базовом варианте местом работы советника станет посольство США в Киеве. В качестве альтернативы допускается размещение, например, в восточной части Польши, во Франкфурте или Вашингтоне с частыми командировками на Украину.

Контракт с прошедшим конкурсный отбор кандидатом на должность будет заключён на год с возможностью продления срока. Размер заработной платы может варьироваться от $91,5 тыс. до $134,3 тыс.

В июне сообщалось, что Соединённые Штаты планируют обеспечить украинских полицейских и пограничников высокоточным огнестрельным оружием, а также боеприпасами.

1 августа стало известно, что американский лидер Джо Байден подписал меморандум, предусматривающий предоставление Украине очередного пакета военной помощи на $550 млн.

Российские власти неоднократно заявляли, что поставки западного оружия на Украину лишь затягивают конфликт и усугубляют существующие проблемы.