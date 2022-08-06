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США наймут советника для работы с правоохранительными органами Украины

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Ксения Калинкина
Бюро Госдепартамента США по правоохранительной деятельности и борьбе с незаконным оборотом наркотиков сообщило о намерении продолжить оказывать содействие правоохранительным органам Украины. Ведомство объявило о поиске специалиста, который среди прочего занимался бы оценкой потребностей МВД страны в необходимом оборудовании и контролировал его поставки. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.
США наймут советника для работы с правоохранительными органами Украины
  • Gettyimages.ru

Из описания вакансии следует, что структура Госдепа ищет гражданина США на позицию старшего советника по вопросам правопорядка для работы на Украине.

На этой должности ему предстоит оценивать потребности местных правоохранительных органов в «оборудовании» (о чём конкретно идёт речь, не уточняется), а также контролировать его безвозмездную передачу и надлежащую доставку принимающей стороне.

Советнику необходимо будет предоставлять МВД Украины рекомендации касательно методов работы, стандартов укомплектования штата, а также развития и реформирования спецподразделений, «в том числе посредством проведения определённой подготовки».

Специалист также должен оказывать помощь и консультировать правительство Украины в целом. Как уточняется в документе, речь идёт «о разработке, реализации и продвижении системной, организационной, правовой и регуляторной реформ в правоохранительном секторе и секторе уголовного правосудия».

«Основная долгосрочная цель программы... — оказывать принимающей стороне помощь в достижении европейских и международных стандартов в сфере правоохранительной деятельности в рамках подготовки к последующей интеграции в Евросоюз. Это включает в себя содействие в целях модернизации и повышения потенциала украинских правоохранительных органов и институтов уголовного правосудия», — говорится в документе.

В базовом варианте местом работы советника станет посольство США в Киеве. В качестве альтернативы допускается размещение, например, в восточной части Польши, во Франкфурте или Вашингтоне с частыми командировками на Украину.

Контракт с прошедшим конкурсный отбор кандидатом на должность будет заключён на год с возможностью продления срока. Размер заработной платы может варьироваться от $91,5 тыс. до $134,3 тыс.

В июне сообщалось, что Соединённые Штаты планируют обеспечить украинских полицейских и пограничников высокоточным огнестрельным оружием, а также боеприпасами

1 августа стало известно, что американский лидер Джо Байден подписал меморандум, предусматривающий предоставление Украине очередного пакета военной помощи на $550 млн.

Российские власти неоднократно заявляли, что поставки западного оружия на Украину лишь затягивают конфликт и усугубляют существующие проблемы.

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