США наймут советника для работы с правоохранительными органами Украины
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Из описания вакансии следует, что структура Госдепа ищет гражданина США на позицию старшего советника по вопросам правопорядка для работы на Украине.
На этой должности ему предстоит оценивать потребности местных правоохранительных органов в «оборудовании» (о чём конкретно идёт речь, не уточняется), а также контролировать его безвозмездную передачу и надлежащую доставку принимающей стороне.
Советнику необходимо будет предоставлять МВД Украины рекомендации касательно методов работы, стандартов укомплектования штата, а также развития и реформирования спецподразделений, «в том числе посредством проведения определённой подготовки».
Специалист также должен оказывать помощь и консультировать правительство Украины в целом. Как уточняется в документе, речь идёт «о разработке, реализации и продвижении системной, организационной, правовой и регуляторной реформ в правоохранительном секторе и секторе уголовного правосудия».
«Основная долгосрочная цель программы... — оказывать принимающей стороне помощь в достижении европейских и международных стандартов в сфере правоохранительной деятельности в рамках подготовки к последующей интеграции в Евросоюз. Это включает в себя содействие в целях модернизации и повышения потенциала украинских правоохранительных органов и институтов уголовного правосудия», — говорится в документе.
В базовом варианте местом работы советника станет посольство США в Киеве. В качестве альтернативы допускается размещение, например, в восточной части Польши, во Франкфурте или Вашингтоне с частыми командировками на Украину.
Контракт с прошедшим конкурсный отбор кандидатом на должность будет заключён на год с возможностью продления срока. Размер заработной платы может варьироваться от $91,5 тыс. до $134,3 тыс.
В июне сообщалось, что Соединённые Штаты планируют обеспечить украинских полицейских и пограничников высокоточным огнестрельным оружием, а также боеприпасами.
1 августа стало известно, что американский лидер Джо Байден подписал меморандум, предусматривающий предоставление Украине очередного пакета военной помощи на $550 млн.
Российские власти неоднократно заявляли, что поставки западного оружия на Украину лишь затягивают конфликт и усугубляют существующие проблемы.