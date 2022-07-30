военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Госдеп США планирует закупить габионные заграждения для украинской погранслужбы

Короткая ссылка
Юлия Гуреева
Госдепартамент США намерен закупить для Государственной пограничной службы Украины габионные заграждения. Как отмечается в документе американского ведомства, с которым ознакомился RT, стоимость оборудования оценивается в $706 тыс.
Госдеп США планирует закупить габионные заграждения для украинской погранслужбы
  • AFP
  • © Daniel SLIM

По данным Госдепа, украинская погранслужба запросила «экстренную помощь» в приобретении полевого фортификационного оборудования с целью упрощения развёртывания передовых баз и охраны границ страны. 

«Данные элементы (габионные заграждения. — RT) в срочном порядке необходимы для поддержки Государственной пограничной службы Украины», — говорится в документе. 

В ведомстве подчеркнули, что заграждения позволят эффективно развёртывать полевые подразделения, а также осуществлять меры пограничной охраны и защиты на «наиболее уязвимых участках украинской границы».

Оборудование представляет ценность для повышения уровня защиты полевых подразделений пограничной службы, добавили американские специалисты. 

Примерная стоимость закупки составит $706 тыс. При этом от поставщика потребуют предоставить заграждения как можно скорее.  

Ранее Соединённые Штаты объявили о планах направить украинским пограничникам партию тепловизионных биноклей на $3,2 млн. 

Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что Пентагон выделит Киеву дополнительную помощь в области безопасности на сумму $270 млн.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, оказывая военную и политическую поддержку Украине, Запад нагнетает обстановку и искусственно затягивает проведение спецоперации в стране. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить