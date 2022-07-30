Госдеп США планирует закупить габионные заграждения для украинской погранслужбы
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По данным Госдепа, украинская погранслужба запросила «экстренную помощь» в приобретении полевого фортификационного оборудования с целью упрощения развёртывания передовых баз и охраны границ страны.
«Данные элементы (габионные заграждения. — RT) в срочном порядке необходимы для поддержки Государственной пограничной службы Украины», — говорится в документе.
В ведомстве подчеркнули, что заграждения позволят эффективно развёртывать полевые подразделения, а также осуществлять меры пограничной охраны и защиты на «наиболее уязвимых участках украинской границы».
Оборудование представляет ценность для повышения уровня защиты полевых подразделений пограничной службы, добавили американские специалисты.
Примерная стоимость закупки составит $706 тыс. При этом от поставщика потребуют предоставить заграждения как можно скорее.
Ранее Соединённые Штаты объявили о планах направить украинским пограничникам партию тепловизионных биноклей на $3,2 млн.
Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что Пентагон выделит Киеву дополнительную помощь в области безопасности на сумму $270 млн.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, оказывая военную и политическую поддержку Украине, Запад нагнетает обстановку и искусственно затягивает проведение спецоперации в стране.