Госдепартамент США намерен закупить для Государственной пограничной службы Украины габионные заграждения. Как отмечается в документе американского ведомства, с которым ознакомился RT, стоимость оборудования оценивается в $706 тыс.

По данным Госдепа, украинская погранслужба запросила «экстренную помощь» в приобретении полевого фортификационного оборудования с целью упрощения развёртывания передовых баз и охраны границ страны.

«Данные элементы (габионные заграждения. — RT) в срочном порядке необходимы для поддержки Государственной пограничной службы Украины», — говорится в документе.

В ведомстве подчеркнули, что заграждения позволят эффективно развёртывать полевые подразделения, а также осуществлять меры пограничной охраны и защиты на «наиболее уязвимых участках украинской границы».

Оборудование представляет ценность для повышения уровня защиты полевых подразделений пограничной службы, добавили американские специалисты.

Примерная стоимость закупки составит $706 тыс. При этом от поставщика потребуют предоставить заграждения как можно скорее.

Ранее Соединённые Штаты объявили о планах направить украинским пограничникам партию тепловизионных биноклей на $3,2 млн.

Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что Пентагон выделит Киеву дополнительную помощь в области безопасности на сумму $270 млн.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, оказывая военную и политическую поддержку Украине, Запад нагнетает обстановку и искусственно затягивает проведение спецоперации в стране.