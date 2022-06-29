Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об искусственном затягивании Западом спецоперации на Украине.

«Запад продолжает нагнетать обстановку, искусственно затягивает специальную военную операцию посредством оказания Киеву не только военной помощи, но и, конечно, политической поддержки», — сказала Захарова.

Она отметила, что решение саммита ЕС о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза является ещё одним примером действий западных режимов по освоению территории Украины и использованию страны как инструмента в целях сдерживания России.

23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.