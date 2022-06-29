Захарова заявила об искусственном затягивании Западом спецоперации на Украине
- РИА Новости
«Запад продолжает нагнетать обстановку, искусственно затягивает специальную военную операцию посредством оказания Киеву не только военной помощи, но и, конечно, политической поддержки», — сказала Захарова.
Она отметила, что решение саммита ЕС о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза является ещё одним примером действий западных режимов по освоению территории Украины и использованию страны как инструмента в целях сдерживания России.
23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.