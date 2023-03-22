USAID назначит представителя США в Молдавии для создания стратегии американского правительства
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Управление по переходным инициативам АМР США анонсировало вакансию представителя США в Республике Молдавия с зарплатой $599 771 и рабочим сроком на год с возможностью дважды продлить действие контракта.
Исполнитель будет проводить анализ текущих политических событий и проблем безопасности для создания стратегии на основе политики правительства США.
«Концептуализация и разработка стратегий и целей программы в тесном сотрудничестве с работниками УПИ в Вашингтоне и на местах, посольством, властями принимающей страны, персоналом партнёров-исполнителей и членами местного гражданского общества на основе политического и контекстного анализа и политики правительства США», — отмечается в документе.
Кроме того, представитель США в Молдавии будет совершать командировки в пределах страны для оценки политических условий, встреч с потенциальными грантополучателями и старшими должностными лицами правительства принимающей страны, отмечается в документе.
«Программа Управления по переходным инициативам является важным инструментом в борьбе правительства США с российской агрессией в регионе», — говорится в тексте документа.
Американские аналитики отмечают, что последствия вооружённого конфликта на Украине «всё ещё могут дестабилизировать обстановку в Молдавии и подрывать её процесс реформ и европейской интеграции».
Ранее Европейский фонд развития выделил €6 млн для отправки советников высокого уровня в Молдавию. Европейские представители должны были способствовать «укреплению политического диалога» об ассоциации Молдавии с ЕС.