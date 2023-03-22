USAID назначит представителя США в Молдавии для создания стратегии американского правительства

Управление по переходным инициативам (УПИ) Агентства США по международному развитию (USAID) ищет подрядчика для оказания услуг в качестве представителя Штатов в Молдавии. Исполнитель будет проводить анализ политического контекста страны для создания стратегии на основе политики правительства США. С документом ознакомился RT.

Управление по переходным инициативам АМР США анонсировало вакансию представителя США в Республике Молдавия с зарплатой $599 771 и рабочим сроком на год с возможностью дважды продлить действие контракта.

Исполнитель будет проводить анализ текущих политических событий и проблем безопасности для создания стратегии на основе политики правительства США.

«Концептуализация и разработка стратегий и целей программы в тесном сотрудничестве с работниками УПИ в Вашингтоне и на местах, посольством, властями принимающей страны, персоналом партнёров-исполнителей и членами местного гражданского общества на основе политического и контекстного анализа и политики правительства США», — отмечается в документе.

Кроме того, представитель США в Молдавии будет совершать командировки в пределах страны для оценки политических условий, встреч с потенциальными грантополучателями и старшими должностными лицами правительства принимающей страны, отмечается в документе.

«Программа Управления по переходным инициативам является важным инструментом в борьбе правительства США с российской агрессией в регионе», — говорится в тексте документа.

Американские аналитики отмечают, что последствия вооружённого конфликта на Украине «всё ещё могут дестабилизировать обстановку в Молдавии и подрывать её процесс реформ и европейской интеграции».

Ранее Европейский фонд развития выделил €6 млн для отправки советников высокого уровня в Молдавию. Европейские представители должны были способствовать «укреплению политического диалога» об ассоциации Молдавии с ЕС.