ЕС выделит €6 млн на реализацию Соглашения об ассоциации Молдавии с ЕС

Короткая ссылка
Оксана Соломатина
Европейский фонд развития планирует выделить €6 млн для содействия отправки советников высокого уровня ЕС в Молдавию. Эксперты должны будут способствовать «укреплению политического диалога» для реализации Соглашения об ассоциации с ЕС. С описанием тендера ознакомился RT.
ЕС выделит €6 млн на реализацию Соглашения об ассоциации Молдавии с ЕС
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

В рамках тендера под названием «Миссия советников высокого уровня Европейского союза в Республике Молдова» планируется выделить €6 млн.

«Властям Молдавии будет оказана поддержка путём содействия в направлении советников высокого уровня ЕС, а также на короткий срок — неключевых специалистов с целью: a) укрепления политического диалога для реализации Соглашения об ассоциации (Молдавии с ЕС. — RT)...» — поясняется в тексте документа.

Вместе с тем Европейский союз намерен способствовать развитию потенциала Молдавии, необходимого для заключения Соглашения об ассоциации, «включая Зону углублённой и всеобъемлющей свободной торговли».

Ранее Молдавия подала заявку на вступление в Евросоюз. Об этом сообщила президент страны Майя Санду. По её словам, это обеспечит безопасность и экономическое развитие страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить