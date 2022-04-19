ЕС выделит €6 млн на реализацию Соглашения об ассоциации Молдавии с ЕС
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В рамках тендера под названием «Миссия советников высокого уровня Европейского союза в Республике Молдова» планируется выделить €6 млн.
«Властям Молдавии будет оказана поддержка путём содействия в направлении советников высокого уровня ЕС, а также на короткий срок — неключевых специалистов с целью: a) укрепления политического диалога для реализации Соглашения об ассоциации (Молдавии с ЕС. — RT)...» — поясняется в тексте документа.
Вместе с тем Европейский союз намерен способствовать развитию потенциала Молдавии, необходимого для заключения Соглашения об ассоциации, «включая Зону углублённой и всеобъемлющей свободной торговли».
Ранее Молдавия подала заявку на вступление в Евросоюз. Об этом сообщила президент страны Майя Санду. По её словам, это обеспечит безопасность и экономическое развитие страны.