ЕС выделит €6 млн на реализацию Соглашения об ассоциации Молдавии с ЕС

Европейский фонд развития планирует выделить €6 млн для содействия отправки советников высокого уровня ЕС в Молдавию. Эксперты должны будут способствовать «укреплению политического диалога» для реализации Соглашения об ассоциации с ЕС. С описанием тендера ознакомился RT.

В рамках тендера под названием «Миссия советников высокого уровня Европейского союза в Республике Молдова» планируется выделить €6 млн.

«Властям Молдавии будет оказана поддержка путём содействия в направлении советников высокого уровня ЕС, а также на короткий срок — неключевых специалистов с целью: a) укрепления политического диалога для реализации Соглашения об ассоциации (Молдавии с ЕС. — RT)...» — поясняется в тексте документа.

Вместе с тем Европейский союз намерен способствовать развитию потенциала Молдавии, необходимого для заключения Соглашения об ассоциации, «включая Зону углублённой и всеобъемлющей свободной торговли».

Ранее Молдавия подала заявку на вступление в Евросоюз. Об этом сообщила президент страны Майя Санду. По её словам, это обеспечит безопасность и экономическое развитие страны.