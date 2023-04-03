ЕК выделит €2,5 млн на координацию и политическую поддержку молодёжи стран «Восточного партнёрства»

Еврокомиссия ищет подрядчика для оказания консультационных услуг по молодёжной программе ЕС в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и на Украине. Инициатива направлена на повышение эффективности сотрудничества стран ЕС по вопросам молодёжи и «укрепления стратегических партнёрских отношений». С документом ознакомился RT.

Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству ищет подрядчика для проведения консультаций по молодёжной программе EU4Youth.

«Требуются консультационные услуги для продолжения усилий по координации и оказания политической поддержки программе ЕС в отношении молодёжи в регионе «Восточного партнёрства» с увеличением охвата, укреплением партнёрских отношений и поддающимися оценке результатами», — отмечается в документе.

Региональная инициатива EU4Youth включает в себя различные проекты и исполнителей, в том числе несколько агентств государств — членов ЕС в дополнение к двусторонней помощи со стороны Евросоюза, объясняют в ЕК.

Согласно описанию контракта, координационная поддержка необходима в том числе для «продолжения работы сети выпускников EU4Youth и укрепления стратегических партнёрских отношений с другими заинтересованными сторонами в сфере молодёжной политики».

Общий объём финансирования инициативы составит €2,5 млн. Задачи программы должны быть реализованы за 2,5 года — с декабря 2023-го по июнь 2026-го.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT отметил, что подобные инициативы направлены на «отбор» лояльной молодёжи, которая будет разделять «европейские ценности».

«Все эти программы направлены на то, чтобы сепарировать молодёжь, то есть отбирать тех, кто склонен воспринимать идеи Евросоюза, склонен выполнять те указания, которые оттуда поступают. То есть это механизм отсеивания или отбора той молодёжи, которая в перспективе могла бы быть полезной нынешним политикам Евросоюза», — пояснил эксперт.

Ранее Совет Европы планировал нанять консультантов для содействия проекту в области молодёжной политики на Украине.