США профинансируют проект по «профразвитию» преподавателей английского из Азербайджана

Соединённые Штаты намерены выделить до $100 тыс. на программу, направленную на «профессиональное развитие» преподавателей английского языка в Азербайджане. Как уточняется в описании соответствующего гранта, новая инициатива в основном будет направлена на «молодых и менее опытных учителей». RT ознакомился с документом.

Как отмечается в гранте, будущие получатели финансирования должны иметь в виду, что программа обучения азербайджанских преподавателей должна включать в себя возможности обучения онлайн и очно, улучшить качество преподавания, а также повысить уровень владения обучающихся английским.

В список основных целей программы американская сторона включила в том числе обеспечение возможностей для «профессионального развития» преподавателей из закавказской республики и «укрепление связей» между жителями Соединённых Штатов и Азербайджана.

«Целевая аудитория потенциальных проектов — молодые и менее опытные азербайджанские учителя английского языка, работающие в государственных школах, с минимальным или отсутствующим доступом к возможностям повышения квалификации», — уточняется в документе.

Курировать инициативу будет посольство США в Азербайджане. Бюджет, который Штаты готовы выделить на реализацию проекта, не должен превышать $100 тыс.

Подать заявку на получение финансирования могут американские некоммерческие организации и образовательные учреждения с соответствующим опытом.

Политолог Юрий Светов, комментируя в разговоре с RT новую инициативу США, напомнил, что американцы продвигают английский язык в качестве одного из главных рычагов так называемой «мягкой силы».

«На территории государств бывшего Советского Союза это заключается в вытеснении, выдавливании русского языка. Я могу привести пример, когда я был в Тбилиси в галерее Нико Пиросмани. Там нет табличек на русском языке, подписей — только на английском и на грузинском... Таблички с названиями улиц в Тбилиси — тоже на английском. Вытеснение русского языка — это одна из стратегий американцев. А после языка идёт переформатирование сознания. Поэтому резонно, что они взялись именно за педагогов», — уточнил он.

По словам эксперта, примечательным в подобных «образовательных» программах является не столько формат обучения, сколько нюансы.

«Закладываются смыслы о США как о «маяке свободы», — резюмировал Светов.

Ранее сообщалось, что Вашингтон готов выделить средства на программу по «укреплению связей» между США и Азербайджаном.

Как уточнялось, работу подрядчиков также планировали связать с «усилением экономических связей» между сторонами, «борьбой с дезинформацией».

Напомним, что США на протяжении многих лет реализуют подобные проекты в республиках бывшего СССР.

По мнению ряда экспертов, такая политика направлена на «промывку мозгов» и постепенное изменение сознания людей, проживающих в разных регионах, в том числе на постсоветском пространстве.