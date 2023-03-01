США профинансируют борьбу с «дезинформацией» в Азербайджане

Вашингтон готов выделить средства на программу по «укреплению связей» между США и Азербайджаном. Как отмечается в описании соответствующего гранта, работа подрядчиков среди прочего будет направлена на «усиление экономических связей» между сторонами, «борьбу с дезинформацией» и «природоохранные инициативы» в республике. RT ознакомился с документом.

«Посольство США в Баку принимает заявки на проекты по расширению и укреплению связей между Соединёнными Штатами и Азербайджаном посредством культурных и обменных программ, которые подчёркивают общие ценности и продвигают двустороннее сотрудничество», — уточняется в тексте.

В список приоритетных направлений работы будущих подрядчиков американская сторона внесла следующие: региональное сотрудничество на Южном Кавказе, кооперация в сфере экономики, зелёная энергетика, верховенство права, гендерное равенство и уважение основных прав и свобод человека, развитие «медиаграмотности», борьба с «дезинформацией».

Свою деятельность получатели финансирования могут вести, в том числе, в рамках программ обмена, мастер-классов, выставок.

Бюджет, который Госдеп готов выделить на воплощение этой инициативы, не должен превышать $55 тыс. Размер одного гранта при этом может варьироваться от $10 тыс. до $25 тыс.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, комментируя в разговоре с RT новую американскую инициативу, напомнил, что США уже много лет с помощью такой грантовой работы пытаются создать на пространстве СНГ, в том числе на территории Азербайджана, пул активистов, которые могли бы продвигать нарративы, создаваемые в Вашингтоне.

«То, что Госдеп этим занимается, — это, безусловно, продвижение внешнеполитического курса Вашингтона. Здесь также важно учитывать, что Азербайджан входит в важный Закавказский регион, принимать во внимание ситуацию с Нагорным Карабахом, непростую ситуацию с Арменией и Турцией. Естественно, США пытаются сделать так, чтобы Азербайджан был одним из проводников американского влияния», — добавил эксперт.

Летом 2022 года стало известно, что Соединённые Штаты готовы выделить $585 тыс. на программу подготовки 60 студентов и выпускников учебных заведений в возрасте до 24 лет из Армении, Азербайджана и Грузии. Соответствующее обучение планировалось проводить по направлениям, предполагающим, в частности, «развитие лидерских качеств».