США намерены «укрепить целостность информационного пространства» в Армении

Агентство США по международному развитию (USAID) анонсировало намерение провести программу по «укреплению целостности информационного пространства» в Армении. Как следует из предварительно опубликованных документов, в настоящее время агентство лишь собирает информацию для подготовки к запуску инициативы.

Из чернового описания программы следует, что она будет носить название «Целостность и устойчивость СМИ в Армении». По предварительным данным, срок её реализации не должен превышать пяти лет, а бюджет — $4 млн.

«Программа повысит профессиональные и организационные возможности средств массовой информации для укрепления их редакционной независимости и увеличения их охвата и влияния в армянском обществе благодаря качественному контенту», — уточняется в тексте.

Работа по достижению целей программы будет вестись по трём направлениям, первое из них — «Повышение стандартов журналистики и качества контента». В пояснении к этому пункту говорится, что внимание специалистов здесь будет уделено вопросам, связанным с созданием «высококачественного» контента в том числе по общественно значимым и недостаточно освещаемым в СМИ темам.

Деятельность в рамках второго трека — «Помощь в достижении финансовой жизнеспособности СМИ, работающих в общественных интересах» — будет направлена на развитие систем анализа данных, модернизацию веб-сайтов, создание фонда поддержки средств массовой информации, новых бизнес-моделей и другое.

Третье направление — «Содействие формированию благоприятных условий для независимого потока информации» — будет связано с работой по совершенствованию нормативно-правовой базы для «независимых» СМИ, повышению устойчивости общества к «дезинформации» и его спроса на «качественную» журналистику.

Летом сообщалось о намерении Соединённых Штатов выделить $585 тыс. на программу подготовки 60 студентов и выпускников учебных заведений в возрасте до 24 лет из Армении, Азербайджана и Грузии.

Обучение, как уточнялось, американская сторона планировала проводить по направлениям, предполагающим в том числе «развитие лидерских качеств».

По мнению ряда экспертов, такая политика США направлена на «промывку мозгов» и постепенное изменение сознания людей, проживающих в разных регионах, в том числе на постсоветском пространстве.