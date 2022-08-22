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США планируют нанять советника для «противодействия коррупции» в Армении

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Виктория Пенькова
Бюро Госдепартамента США по правоохранительной деятельности и борьбе с незаконным оборотом наркотиков объявило о поиске специалиста на должность старшего советника по вопросам противодействия коррупции в Армении. Как следует из документа, с которым ознакомился RT, большую часть рабочего времени он будет проводить в американском посольстве в Ереване.
США планируют нанять советника для «противодействия коррупции» в Армении
  • Gettyimages.ru
  • © Alan Harvey - SNS Group

«Основная цель программы бюро... в Армении состоит в оказании поддержки принимающему государству в развитии эффективного и прозрачного сектора уголовного правосудия, уважающего права человека и активно борющегося с коррупцией», — отмечается в тексте.

К такой работе среди прочего относятся содействие модернизации органов правопорядка и уголовного правосудия, борьба с международной организованной преступностью и поддержание принципа верховенства права.

В связи с этим в обязанности старшего советника, как следует из описания вакансии, войдёт изучение потребностей Армении в том, что касается антикоррупционной и правоохранительной деятельности.

«Советник будет тесно взаимодействовать и налаживать конструктивные отношения с коллегами из Министерства юстиции Армении, антикоррупционного комитета и других ведомств, связанных с уголовным правосудием», — говорится в документе.

Кроме того, специалист должен будет посещать конференции и семинары по борьбе с коррупцией, координировать свою работу с американской стороной и отчитываться перед ней, обучать и наставлять представителей ряда ведомств Армении.

Согласно документу, в год старший советник может получать от $91,5 тыс. до $134,3 тыс. Контракт с ним планируют заключить на год с возможностью продления срока действия.

Ранее сообщалось, что США намерены продолжить оказывать содействие правоохранительным органам Украины. В Госдепе объявили о поиске специалиста, который среди прочего занялся бы оценкой потребностей МВД страны в необходимом оборудовании и контролировал бы его поставки. 

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