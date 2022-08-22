США планируют нанять советника для «противодействия коррупции» в Армении
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«Основная цель программы бюро... в Армении состоит в оказании поддержки принимающему государству в развитии эффективного и прозрачного сектора уголовного правосудия, уважающего права человека и активно борющегося с коррупцией», — отмечается в тексте.
К такой работе среди прочего относятся содействие модернизации органов правопорядка и уголовного правосудия, борьба с международной организованной преступностью и поддержание принципа верховенства права.
В связи с этим в обязанности старшего советника, как следует из описания вакансии, войдёт изучение потребностей Армении в том, что касается антикоррупционной и правоохранительной деятельности.
«Советник будет тесно взаимодействовать и налаживать конструктивные отношения с коллегами из Министерства юстиции Армении, антикоррупционного комитета и других ведомств, связанных с уголовным правосудием», — говорится в документе.
Кроме того, специалист должен будет посещать конференции и семинары по борьбе с коррупцией, координировать свою работу с американской стороной и отчитываться перед ней, обучать и наставлять представителей ряда ведомств Армении.
Согласно документу, в год старший советник может получать от $91,5 тыс. до $134,3 тыс. Контракт с ним планируют заключить на год с возможностью продления срока действия.
Ранее сообщалось, что США намерены продолжить оказывать содействие правоохранительным органам Украины. В Госдепе объявили о поиске специалиста, который среди прочего занялся бы оценкой потребностей МВД страны в необходимом оборудовании и контролировал бы его поставки.