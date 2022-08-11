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Артемий Лебедев рассказал, что его «бесит» президент Украины Зеленский

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Дизайнер Артемий Лебедев в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, что его «бесит» президент Украины Владимир Зеленский.
Артемий Лебедев рассказал, что его «бесит» президент Украины Зеленский
  • РИА Новости

«Больше всего на свете меня бесит президент Украины Владимир Зеленский. Это человек, у которого нет своего мнения, который является клоуном, который не умеет управлять страной, который по ошибке оказался в кресле президента», — заявил Лебедев.

По его словам, Зеленский стал главой украинского государства «только потому, что он снимался в сериале о том, как сельский учитель становится президентом Украины». 

«Народ за три сезона настолько полюбил Зеленского, что ради прикола его выбрал. Ну и, собственно, получил то, что получил в итоге», — сказал он. 

В январе Лебедев в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» возмутился тем, что президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение о санкциях в отношении него.

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