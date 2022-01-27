Лебедев возмутился решением Зеленского о введении против него санкций

Короткая ссылка
Дизайнер Артемий Лебедев в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» возмутился тем, что президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение о санкциях в отношении него.
Лебедев возмутился решением Зеленского о введении против него санкций
  • AP

Лебедев рассказал, что всего санкции были введены против 24 юридических и 54 физических лиц из России.

«За каким... я оказался в санкционном списке — абсолютно непонятно», — возмутился Лебедев.

По его словам, «все остальные люди, которые есть в этом прекрасном санкционном списке украинском, — это судьи», в том числе судьи Верховного суда России.

«И тут сбоку стоит маленький скромный блогер и дизайнер из Москвы, который теперь лишён возможности прилетать на Украину в ближайшие пять лет, пользоваться своими активами на Украине (правда, у меня их и так было не особо много), а также выводить деньги с Украины, которых там особенно не заработаешь», — сказал Лебедев.

Также Лебедев заявил, что Зеленский занимается бессмысленными вещами и «банит» российских блогеров «вместо того, чтобы заниматься нормальным развитием страны, избавиться от войны и делать какие-то хорошие позитивные дела».

22 января сообщалось, что Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях в отношении российских компаний и физлиц. В том числе санкции были введены против Артемия Лебедева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить