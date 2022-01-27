Лебедев возмутился решением Зеленского о введении против него санкций

Дизайнер Артемий Лебедев в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» возмутился тем, что президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение о санкциях в отношении него.

Лебедев рассказал, что всего санкции были введены против 24 юридических и 54 физических лиц из России.

«За каким... я оказался в санкционном списке — абсолютно непонятно», — возмутился Лебедев.

По его словам, «все остальные люди, которые есть в этом прекрасном санкционном списке украинском, — это судьи», в том числе судьи Верховного суда России.

«И тут сбоку стоит маленький скромный блогер и дизайнер из Москвы, который теперь лишён возможности прилетать на Украину в ближайшие пять лет, пользоваться своими активами на Украине (правда, у меня их и так было не особо много), а также выводить деньги с Украины, которых там особенно не заработаешь», — сказал Лебедев.

Также Лебедев заявил, что Зеленский занимается бессмысленными вещами и «банит» российских блогеров «вместо того, чтобы заниматься нормальным развитием страны, избавиться от войны и делать какие-то хорошие позитивные дела».

22 января сообщалось, что Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях в отношении российских компаний и физлиц. В том числе санкции были введены против Артемия Лебедева.