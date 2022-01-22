Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях против судей и чиновников России

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение украинского Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении ряда российских судей и чиновников.

«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в сообщении на сайте украинского лидера.

В числе людей, список которых приводится в дополнении к указу, есть замминистра внутренних дел Крыма Алексей Дмитриев, начальник управления МВД Севастополя Павел Гищенко, и. о. главы ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев, прокурор Севастополя Марк Большедворский, военный прокурор Черноморского флота Алексей Найда, начальник управления ФСБ по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк.

Ранее сообщалось, что Зеленский на встрече с американскими сенаторами в Киеве призвал их к скорейшему введению санкций против России.