Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях против Юрия Чайки
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«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в сообщении на сайте украинского президента.
В дополнении к указу опубликован список людей, в числе которых указан Чайка.
Ранее сообщалось, что Зеленский на встрече с американскими сенаторами в Киеве призвал их к скорейшему введению санкций против России.