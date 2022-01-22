Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях против Юрия Чайки

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против постпреда президента России на Северном Кавказе Юрия Чайки.

«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в сообщении на сайте украинского президента.

В дополнении к указу опубликован список людей, в числе которых указан Чайка.

Ранее сообщалось, что Зеленский на встрече с американскими сенаторами в Киеве призвал их к скорейшему введению санкций против России.