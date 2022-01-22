Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях против российских компаний

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Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение украинского СНБО о санкциях против российских компаний.
Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях против российских компаний
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«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в сообщении на сайте украинского лидера.

В дополнении к указу отмечается, что санкции вводятся, в частности, против компаний «Ленпромтранспроект» и «Геоземстрой».

Также санкции введены против дизайнера Артемия Лебедева.

Ранее сообщалось, что Зеленский на встрече с американскими сенаторами в Киеве призвал их к скорейшему введению санкций против России.

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