Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях против российских компаний

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение украинского СНБО о санкциях против российских компаний.

«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в сообщении на сайте украинского лидера.

В дополнении к указу отмечается, что санкции вводятся, в частности, против компаний «Ленпромтранспроект» и «Геоземстрой».

Также санкции введены против дизайнера Артемия Лебедева.

Ранее сообщалось, что Зеленский на встрече с американскими сенаторами в Киеве призвал их к скорейшему введению санкций против России.