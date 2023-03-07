Совет Европы намерен найти консультантов для работы с молодёжью на Украине

Совет Европы объявил о планах нанять до десяти консультантов для содействия реализуемому в настоящее время проекту в области молодёжной политики и работы с молодёжью на Украине. Об этом говорится в тендерной документации, с которой ознакомился RT.

«В целях поддержки внедрения проекта Совет Европы ищет не более десяти исполнителей с наличием опыта в области молодёжной политики, работы с молодёжью, (обеспечения. — RT) социальной сплочённости и инклюзивности в молодёжной сфере», — уточняется в тексте.

Основными направлениями работы будущих подрядчиков станут планирование и осуществление учебных мероприятий, разработка и проведение исследований, опросов, анализа в сфере молодёжной политики и прочее.

Как уточняется, речь среди прочего идёт об организации семинаров и консультаций на темы, связанные с участием молодёжи в жизни общества, поддержкой специализированных молодёжных структур, созданием образовательных ресурсов.

Бюджет, который СЕ готов выделить на работу консультантов, не должен превышать €55 тыс.

Ранее сообщалось, что Совет Европы намерен профинансировать инициативу, предполагающую усиление работы с украинской молодёжью.

По словам экспертов, подобные проекты можно считать своего рода кадровой политикой, которая в том числе предполагает изучение участников и выявление лидеров.