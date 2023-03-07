Узнать больше

Совет Европы намерен найти консультантов для работы с молодёжью на Украине

Короткая ссылка
Ксения Калинкина
Совет Европы объявил о планах нанять до десяти консультантов для содействия реализуемому в настоящее время проекту в области молодёжной политики и работы с молодёжью на Украине. Об этом говорится в тендерной документации, с которой ознакомился RT.
Совет Европы намерен найти консультантов для работы с молодёжью на Украине
  • РИА Новости

«В целях поддержки внедрения проекта Совет Европы ищет не более десяти исполнителей с наличием опыта в области молодёжной политики, работы с молодёжью, (обеспечения. — RT) социальной сплочённости и инклюзивности в молодёжной сфере», — уточняется в тексте.

Основными направлениями работы будущих подрядчиков станут планирование и осуществление учебных мероприятий, разработка и проведение исследований, опросов, анализа в сфере молодёжной политики и прочее.

Как уточняется, речь среди прочего идёт об организации семинаров и консультаций на темы, связанные с участием молодёжи в жизни общества, поддержкой специализированных молодёжных структур, созданием образовательных ресурсов.

Бюджет, который СЕ готов выделить на работу консультантов, не должен превышать €55 тыс.

Ранее сообщалось, что Совет Европы намерен профинансировать инициативу, предполагающую усиление работы с украинской молодёжью.

По словам экспертов, подобные проекты можно считать своего рода кадровой политикой, которая в том числе предполагает изучение участников и выявление лидеров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить