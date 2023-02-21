Совет Европы займётся усилением работы с молодёжью на Украине

Совет Европы намерен профинансировать инициативу, предполагающую усиление работы с украинской молодёжью. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.

Как уточняется в публикации, в настоящее время Совет Европы (СЕ) реализует проект по молодёжной политике и работе с молодёжью на Украине в рамках плана действий в стране на 2023—2026 годы.

«Проект предусматривает работу с представителями местных, региональных и национальных органов власти, а также с теми, кто специализируется на работе с молодёжью (руководство молодёжных организаций и центров, специалисты по делам молодёжи, молодёжные лидеры и активисты)», среди прочего отмечается в тексте.

Для поддержки проекта СЕ планирует найти 40 опытных подрядчиков, которые были бы готовы предоставить консультационные услуги в области молодёжной политики, социальной сплочённости и инклюзивности.

Получатели финансирования будут вести тренинги и мероприятия офлайн и онлайн, давать экспертные консультации, оказывать менторскую поддержку заинтересованным сторонам, участвовать в разработке пособий, проводить исследования и опросы на темы, связанные с молодёжью и работой молодёжных организаций на Украине, и прочее.

Сумма, которую СЕ готов выделить на деятельность привлечённых специалистов, не должна превышать €95 тыс. Общий бюджет, направленный на реализацию проекта по работе с молодыми украинцами, составляет около €1 млн.

По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, проводя подобные программы Совет Европы реализует свою кадровую политику на Украине.

«Работу Совета Европы в данном случае стоит рассматривать с учётом той антироссийской позиции, которую ведёт ЕС. То, что в Европе в очередной раз озаботились украинской молодёжью, говорит о том, что европейские функционеры начинают мыслить на перспективу. Поколение украинских политиков, которое сегодня находится у власти, уходит, исчерпав свой потенциал. В этой связи в Европе стали задумываться, кого можно было бы подготовить на смену действующей власти. Подобные решения о выделении средств можно считать своего рода кадровой политикой, которая среди прочего предполагает изучение участников: кто претендует на формальное или неформальное лидерство, кто склонен к революционным или эволюционным переменам и прочее. В Европе такой процесс отбора активистов хорошо поставлен», — объяснил эксперт в разговоре с RT.

Ранее сообщалось о намерении Госдепартамента США выделить средства на работу с лидерами мнений и инфлюенсерами в рамках программы малых грантов в Казахстане для формирования «сильных демократических институтов» и декарбонизации экономики республики. По мнению экспертов, подобные инициативы предполагают вмешательство во внутренние дела тех государств, где они проводятся.

В ноябре 2020 года Совет Европы уже размещал тендер, в рамках которого искал специалистов для работы с молодёжью на Украине. Тогда предполагалось содействовать молодым украинцам в реализации местных проектов на тему «гражданской активности».