США помогут партнёрам «нарастить потенциал» для поддержки санкций против России

Соединённые Штаты готовы выделить около $6 млн на программу под названием «Поддержка применения партнёрами санкций в отношении России». Как уточняется в описании гранта, с которым ознакомился RT, инициатива окажет содействие партнёрам США в вопросе усиления действия санкций, введённых против Москвы из-за ситуации на Украине.

«Управление совместного сокращения угроз Бюро по международной безопасности и нераспространению (Госдепа США. — RT) выстраивает потенциал иностранных партнёров для того, чтобы содействовать применению двусторонних санкций, введённых против России за её неспровоцированную агрессию на Украине. Эти санкции не только налагают издержки на Россию и Белоруссию, но и являются критически важным инструментом для сохранения международного единства, а также (являются возможностью. — RT) для партнёров продемонстрировать свою поддержку Украине», — говорится в документе.

По мнению американской стороны, в настоящее время Москва якобы использует поставки нефти и газа, а также соответствующую инфраструктуру для оказания «политического и экономического давления» на страны, которые среди прочего отказываются признать «незаконную оккупацию» Россией украинских территорий.

В свою очередь, доходы, которые Россия получает от экспорта ресурсов, позволяют ей проводить спецоперацию на Украине, считают в Госдепе.

Всё это происходит, несмотря на действие введённых против России международных санкций, которые Кремль «и его состоящее из силовиков окружение» якобы пытаются обойти.

«Для борьбы с усилиями России по обходу санкций Управление сосредотачивается на взаимодействии, направленном на выстраивание иностранного потенциала, в следующих областях: финансовые рынки и рынки капитала, авиация, морские перевозки, нефть и газ, логистика...» — отмечается в описании гранта.

В частности, речь идёт об оказании помощи зарубежным партнёрам в вопросах выявления попавших под санкции российских и белорусских фирм и ограничения им доступа к международным цепочкам поставок.

Кроме того, в тексте упоминается о рисках, с которыми могут столкнуться представители иностранных государственных и частных секторов, инвестирующих в российскую нефтегазовую инфраструктуру и сотрудничающих с российскими и белорусскими компаниями из сфер авиа- и морских перевозок (в отношении которых действуют санкции).

Под странами-партнёрами в Госдепе понимают в том числе Армению, Грузию, Сербию, Турцию, Панаму, Монголию, Сингапур, Индию, Вьетнам, Казахстан, Киргизию и Узбекистан.

Как следует из документа, на достижение целей США готовы выделить $5,97 млн. Размер одного гранта при этом может варьироваться от $50 тыс. до $250 тыс.

Ранее в исследовательском центре конгресса США предложили рассмотреть, как Штаты могут «помочь» странам Центральной Азии снизить их зависимость от России.

В частности, в новом докладе американской правительственной службы говорилось об укреплении отношений с Казахстаном.