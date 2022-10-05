США планируют выделить $15,2 млн для «сокращения зависимости» Центральной Азии от России
- Legion-Media
«Снижение зависимости Центральной Азии от российских рынков и экспортных маршрутов за счёт предоставления альтернатив было долгосрочным приоритетом, но сейчас это насущная необходимость и открывшаяся возможность, поскольку мы стремимся помочь региону отказаться от зависимости от России», — заявили в USAID.
Для этой цели в Агентстве США по международному развитию решили выделить дополнительные $15,2 млн. Общий бюджет программы в Центральной Азии может составить примерно $34 млн.
Проект развернётся в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.
В американском ведомстве считают, что конфликт на Украине и антироссийские санкции оказывают «огромное влияние» на экономику этих стран. Специалисты убеждены, что ограничительные меры против Москвы, а также уход из России западных компаний «привели к сокращению российской экономики, которое, вероятно, сохранится в долгосрочной перспективе». В результате снизится и импорт России из Центральной Азии, заявили они.
«Компаниям в регионе необходимо срочно найти новые рынки для своего экспорта — как товаров, так и услуг», — говорится в документе.
В рамках программы предполагается «отреагировать на экономические последствия», вызванные украинским кризисом. По мнению USAID, к ним относятся сокращение объёмов денежных переводов, отток рабочих мигрантов из России, девальвация валюты, инфляция, потеря экспортных маршрутов и рынков.
В частности, странам региона будет оказана «техническая поддержка» для увеличения торговли на международных рынках. Кроме того, планируется «помочь» госучреждениям и предприятиям в вопросах логистики, а также установить контакты с организациями из ключевых секторов.
Ранее зампомощника директора USAID Анджали Каур заявила, что разъединение экономик стран Центральной Азии и России должно стать целью политики США.
Комментируя это высказывание, в Кремле подчеркнули, что экономики России и центрально-азиатских государств взаимоинтегрированы, при этом для многих стран региона Москва является основным торгово-экономическим партнёром.