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В Госдепе заявили, что целью политики США должно стать разъединение экономик Азии и России

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Разъединение экономик стран Центральной Азии и России должно стать целью политики США, заявила зампомощника директора Агентства США по международному развитию (USAID, входит в структуру Госдепартамента) Анджали Каур.
В Госдепе заявили, что целью политики США должно стать разъединение экономик Азии и России
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Она отметила, что в Вашингтоне уже предпринимают направленные на укрепление взаимосвязанности экономик стран региона и стимулирование экономического роста.

«Эти приоритеты мы считаем критически важными для того, чтобы в конечном счёте разъединить экономики стран Центральной Азии с российской экономикой, и это должно быть нашей целью», — цитирует Каур ТАСС.

Ранее сообщалось об активном участии Соединённых Штатов в обсуждении возможностей транспортировки нефти Казахстана на мировые рынки через Каспийское море.

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