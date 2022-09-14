В Госдепе заявили, что целью политики США должно стать разъединение экономик Азии и России
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Она отметила, что в Вашингтоне уже предпринимают направленные на укрепление взаимосвязанности экономик стран региона и стимулирование экономического роста.
«Эти приоритеты мы считаем критически важными для того, чтобы в конечном счёте разъединить экономики стран Центральной Азии с российской экономикой, и это должно быть нашей целью», — цитирует Каур ТАСС.
Ранее сообщалось об активном участии Соединённых Штатов в обсуждении возможностей транспортировки нефти Казахстана на мировые рынки через Каспийское море.