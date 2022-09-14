В Госдепе заявили, что целью политики США должно стать разъединение экономик Азии и России

Разъединение экономик стран Центральной Азии и России должно стать целью политики США, заявила зампомощника директора Агентства США по международному развитию (USAID, входит в структуру Госдепартамента) Анджали Каур.

Она отметила, что в Вашингтоне уже предпринимают направленные на укрепление взаимосвязанности экономик стран региона и стимулирование экономического роста.

«Эти приоритеты мы считаем критически важными для того, чтобы в конечном счёте разъединить экономики стран Центральной Азии с российской экономикой, и это должно быть нашей целью», — цитирует Каур ТАСС.

Ранее сообщалось об активном участии Соединённых Штатов в обсуждении возможностей транспортировки нефти Казахстана на мировые рынки через Каспийское море.