Госдеп: США обсуждают возможность транспортировки нефти Казахстана через Каспийское море

Соединённые Штаты принимают активное участие в обсуждении возможностей транспортировки нефти Казахстана на мировые рынки через Каспийское море. Об этом сообщил помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу.

«Казахстан рассматривает возможность транспортировки нефти по Каспию через Азербайджан и Грузию на рынки во всём мире... Мы активно вовлечены в это обсуждение», — цитирует его ТАСС.

2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цен на нефть из России.

Позднее стало известно, что США не станут покупать российскую нефть после введения потолка цен на неё.

Кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти.