USAID объявило о поиске координатора для работы с представителями власти Казахстана

Агентство США по международному развитию объявило о поиске странового координатора миссии USAID в Центральной Азии (Казахстан). Как следует из описания вакансии, с которым ознакомился RT, специалист среди прочего должен будет координировать потоки иностранной помощи на десятки миллионов долларов и вести диалог с высокопоставленными должностными лицами республики.

«Он/она (координатор. — RT) будет представлять Агентство США по международному развитию перед правительством Казахстана, частным сектором, гражданским обществом, донорским сообществом в Нур-Султане, а также в рамках межведомственного взаимодействия посольства Соединённых Штатов в Казахстане», — уточняется в тексте.

В обязанности этого специалиста также войдёт сотрудничество с казахстанскими неправительственными организациями «для продвижения целей» USAID в Казахстане и Центральной Азии.

Вместе с тем координатор должен будет играть ключевую роль в развивающихся отношениях Казахстана и США, участвовать в дискуссиях и встречах с местными партнёрами, работать с целым спектром внутренних задач в рамках миссии.

От будущего специалиста американская сторона ожидает наличия гражданства США, необходимого опыта работы, степени бакалавра политологии или юриспруденции, навыков межличностного общения и подготовки документов, управленческого опыта и прочего.

Ранее сообщалось о намерении США найти специалиста на должность старшего советника по вопросам «противодействия коррупции» в Армении.