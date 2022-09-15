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В Кремле прокомментировали заявление США о цели разъединить экономики России и Азии

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Экономики России и Средней и Центральной Азии взаимоинтегрированы, во многих странах региона Москва является основным торгово-экономическим партнёром, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали заявление США о цели разъединить экономики России и Азии
  • РИА Новости

Так он прокомментировал заявление Госдепа о том, что целью США должно стать разъединение экономик России и Центральной Азии.

«Мы взаимноинтегрированы экономически со многими странами. На повестке дня очень много крупных проектов. Россия органически сохраняет здесь свою роль, и страны эти также органически играют свою роль для нашей экономики», — цитирует его РИА Новости.

Ранее зампомощника директора Агентства США по международному развитию (USAID, входит в структуру Госдепартамента) Анджали Каур заявила, что целью политики США должно стать разъединение экономик Азии и России.

Она отметила, что в Вашингтоне уже предпринимают действия, направленные на укрепление взаимосвязанности экономик стран региона и стимулирование экономического роста.

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