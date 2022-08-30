Американская НКО намерена разработать «контрмеры против дезинформации» в Киргизии

Американский Национальный демократический институт (NDI)* планирует провести в Киргизии исследование и получить данные о «дезинформации» в стране. Как отмечается в заявке организации, с которой ознакомился RT, этот проект поможет СМИ и гражданскому обществу страны «противостоять злонамеренному влиянию».

Американская НКО намерена заключить контракт с исследовательской фирмой, которая проведёт количественный и качественный анализ «целостности информации» в Киргизии.

«В ходе исследования требуется определить преобладающие дезинформационные нарративы и уязвимости в рамках программы на основе фактической информации с целью дать оценку воздействию дезинформации, разработать и протестировать конкретные контрмеры», — говорится в описании проекта.

Как пояснили в NDI*, полученные данные помогут предоставить партнёрам в СМИ и гражданском обществе инструменты для того, чтобы лучше понимать и противостоять «злонамеренному влиянию, нацеленному на подрыв демократического развития».

Специалистам предстоит провести опросы среди граждан Киргизии, исследование фокус-групп, интервью с ключевыми информантами и мониторинг СМИ.

Опросы будут направлены в том числе на получение данных о ценностях, медиаграмотности и об источниках информации. В свою очередь, мониторинг медиа должен включать основные телеканалы, онлайн-СМИ, социальные сети учреждений, а также политических и общественных лидеров, уточняется в документе.

В апреле стало известно о планах Госдепартамента США профинансировать программу по «укреплению медийной среды» в Киргизии. Предполагалось повысить профессионализм журналистов и устойчивость «независимых СМИ».

Соединённые Штаты уже не первый год занимаются «поддержкой» киргизских средств массовой информации. Так, в 2021-м очередной грант Госдепа должен был способствовать умению журналистов «объективно и прозрачно освещать события».

* Национальный демократический институт международных отношений (National Democratic Institute for International Affairs, NDI) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 10.03.2016.