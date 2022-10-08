В ЕП подняли вопрос о передаче Украине замороженных активов россиян

Польский европарламентарий Лукаш Кохут поднял вопрос о передаче Киеву замороженных активов и конфискованной собственности россиян, подпавших под действие европейских санкций, вступивших в силу на фоне конфликта на Украине. RT ознакомился с содержащим соответствующий тезис обращением Кохута к Еврокомиссии.

Депутат напомнил, что после начала конфликта на Украине Европейский союз среди прочего ввёл ограничения в отношении целого ряда граждан России.

«В соответствии с регламентом ЕС касательно санкций в распоряжении государств-членов находятся замороженные банковские счета на миллиарды евро, а также конфискованные яхты и виллы, принадлежащие внесённым в санкционный список (россиянам. — RT)», — добавил Кохут.

На этом фоне парламентарий обратился к Еврокомиссии с вопросом, рассматривают ли там возможность передачи замороженных активов россиян, а также конфискованных «яхт и вилл» Украине «для восстановления страны».

«Если это так, то на каком этапе законодательной процедуры находится Еврокомиссия? Консультировалась ли по данному вопросу с государствами — членами ЕС? Если да, то с какими?» — также поинтересовался Кохут.

Ранее Минюст США попросил конгресс узаконить передачу конфискованных в стране российских активов в пользу Украины.

В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке правовой базы для передачи замороженных активов России на «нужды восстановления Украины».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые попытки западных стран использовать замороженные резервы России будут считаться прямым воровством этих средств.