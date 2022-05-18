Bloomberg: ЕС изучает возможность направления активов России на восстановление Украины
«Для долгосрочной реконструкции комиссия предложит создать структуру под названием RebuildUkraine, куда будут направляться все ресурсы. В рамках этой инициативы ЕС рассмотрит использование активов, конфискованных у российских лиц, попавших под санкции», — говорится в сообщении.
Согласно документу, 18 мая Европейская комиссия представит обновлённую финансовую стратегию, чтобы помочь покрыть дефицит украинского бюджета в размере $15 млрд в течение следующих трёх месяцев.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок назвала непростой задачей передать замороженные в ФРГ активы России Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что возможное решение использовать активы российских банков на Украине на нужды Киева было бы незаконным и требующим ответа.