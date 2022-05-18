Bloomberg: ЕС изучает возможность направления активов России на восстановление Украины

Евросоюз рассмотрит использование доходов от замороженных российских активов россиян для финансирования восстановления Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий проект.

«Для долгосрочной реконструкции комиссия предложит создать структуру под названием RebuildUkraine, куда будут направляться все ресурсы. В рамках этой инициативы ЕС рассмотрит использование активов, конфискованных у российских лиц, попавших под санкции», — говорится в сообщении.

Согласно документу, 18 мая Европейская комиссия представит обновлённую финансовую стратегию, чтобы помочь покрыть дефицит украинского бюджета в размере $15 млрд в течение следующих трёх месяцев.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок назвала непростой задачей передать замороженные в ФРГ активы России Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что возможное решение использовать активы российских банков на Украине на нужды Киева было бы незаконным и требующим ответа.