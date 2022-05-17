Песков: использование активов России на нужды Киева стало бы прямым воровством

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Возможное решение использовать активы российских банков на Украины на нужды Киева было бы незаконным и требующим ответа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: использование активов России на нужды Киева стало бы прямым воровством
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

По словам представителя Кремля, российской стороне о такой инициативе никто не говорил.

«Второе — подобное решение было бы незаконным, вопиющим, ну и, конечно, требующим соответствующего ответа», — подчеркнул он.

Песков добавил, что фактически такое действие стало бы прямым воровством.

14 мая глава МИД Германии Анналена Бербок назвала непростой задачей передать замороженные в ФРГ активы России Украине.

Правительство Украины перед этим утвердило документ, согласно которому российские активы на территории страны переходят в собственность государства.

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