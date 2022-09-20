Минюст США обратился к конгрессу по вопросу передачи российских активов Украине

Минюст США попросил конгресс узаконить передачу конфискованных в стране российских активов в пользу Украины. Об этом заявил глава министерской рабочей группы по применению санкций против России Эндрю Адамс.

«Такое предложение позволило бы министерствам юстиции, финансов и Госдепартаменту наладить совместную работу по направлению средств, конфискованных правительством США, на возмещение ущерба... против Украины», — приводит РИА Новости его слова.

В июне заместитель главы американского Минюста Лиза Монако заявила, что изъятые российские активы нужно направить на помощь Украине.

29 июня Министерство финансов США сообщило, что за 100 дней были заблокированы или заморожены активы ЦБ России и находящихся под санкциями россиян на сумму более $330 млрд.