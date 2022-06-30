Замглавы Минюста США: изъятые российские активы нужно направить на помощь Украине

Администрация Соединённых Штатов выразила надежду на то, что замороженные российские активы предпринимателей можно будет направить на помощь Украине.

Об этом заявила заместитель главы американского минюста Лиза Монако, пишет РИА Новости.

«Мы стремимся добраться до этих активов вне зависимости от того, представлены ли они в виде роскошных яхт, банковских счетов, иных товаров, самолётов или чего угодно. Ничто не исключается. Если мы можем отследить, что они связаны с незаконной деятельностью, уклонением от санкций, то, с нашей точки зрения, (изъятие. — RT) стоит на повестке дня», — цитирует Монако агентство.

После изъятия имущества россиян его планируют реализовать, а вырученные деньги отправить в качестве помощи Украине.

Ранее Министерство финансов США заявило, что за 100 дней были заблокированы или заморожены активы ЦБ России и находящихся под санкциями россиян на сумму более $330 млрд.

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов назвал заморозку российских активов западными странами одной из величайших краж в истории.