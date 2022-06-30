Замсекретаря Совбеза России: заморозка активов России — одна из величайших краж в истории

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Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов назвал заморозку российских активов западными странами одной из величайших краж в истории.

Таким мнением он поделился в интервью РИА Новости.

«Будем называть вещи своими именами: заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории. И парадокс в том, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры. Это всё равно, что поручить лисе сторожить курятник», — цитирует Венедиктова агентство. 

29 июня Министерство финансов США заявило, что за 100 дней были заблокированы или заморожены активы ЦБ России и находящихся под санкциями россиян на сумму более $330 млрд.

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