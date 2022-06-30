Экономист Гинько назвал преступными планы США направить Украине изъятые российские активы

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT намерение администрации США направить замороженные российские активы предпринимателей на помощь Украине.

«Изъятие частной собственности, происходящее в несудебном порядке, не может быть определено в правовых рамках американского права, нарушено фундаментальное право собственности», — отмечает Гинько.

Эксперт заявил, что российские предприниматели покупали акции, доли в бизнесе, а изъятие всех активов ударит и по американскому бизнесу.

Он добавил, что администрация Байдена нарушает Конституцию США.

«Куда они перенаправят, не имеет значения. Это преступление. Это антиконституционный шаг. По большому счёту Байдену и его администрации нужно объявлять импичмент за прямое нарушение Конституции. Власти США просто плюют в основы собственной американской государственности», — заключил собеседник RT.

Ранее заместитель главы американского Минюста Лиза Монако заявила, что изъятые российские активы нужно направить на помощь Украине.

29 июня Министерство финансов США сообщило, что за 100 дней были заблокированы или заморожены активы ЦБ России и находящихся под санкциями россиян на сумму более $330 млрд.