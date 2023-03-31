ЕК выделит €6 млн на совместные с гражданским обществом Молдавии проекты

Еврокомиссия планирует выделить очередной грант в размере €6 млн, чтобы помочь организациям гражданского общества Молдавии в реализации Соглашения об ассоциации с ЕС. На этот раз речь идёт в том числе о проектах, связанных с энергетическим переходом. RT ознакомился с документом.

Как отмечается в описании гранта, его основная цель — усилить потенциал организаций гражданского общества Молдавии в процессе имплементации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в том числе на местном уровне.

«Приоритетами данного конкурса заявок являются содействие энергоэффективности и расширению использования возобновляемых источников (при энергоснабжении. — RT) общественных зданий, усиление защиты прав потребителей и улучшение санитарных узлов в школах», — пояснили в ЕК.

Суммарный бюджет инициативы составит €6 млн, причём большая часть средств (до €4,3 млн) будет потрачена на проекты по энергетическому переходу и обеспечению возобновляемыми источниками энергии социальных учреждений. Так, планируется модернизировать не менее 20 зданий.

В документе подчёркивается, что мероприятия будут осуществляться на территории республики, «включая Приднестровье».

В Еврокомиссии отметили, что Молдавия, как страна — кандидат в члены ЕС, должна выполнить ряд условий, в том числе расширить участие гражданского общества в процессах принятия решений.

По словам европейских специалистов, Кишинёв «в подлинном духе солидарности и поддержания европейских ценностей» активно принимает украинских беженцев. Несмотря на связанные с этим трудности, молдавское правительство «твёрдо намерено достичь чётко поставленных целей реформ на благо народа Молдавии», заключили в ЕК.

Как заметил в беседе с RT политолог Иван Мезюхо, Еврокомиссия не в первый раз выделяет средства на реализацию проектов в Молдавии.

«Очевидно, эти деньги направлены на то, чтобы отдалять республику от сотрудничества с Россией. Тем более речь идёт об источниках энергии. На Западе прекрасно осознают, что сегодня из-за непродуманной политики президента Майи Санду в Молдавии мощно обосновался энергетический кризис. Это произошло благодаря антироссийскому курсу нынешнего лидера и его правительства», — сказал эксперт.

Ранее премьер-министр республики Дорин Речан заявил, что власти одобрили идею продлить режим ЧП из-за кризиса в энергетике на 60 дней.

В прошлом году стало известно о планах ЕК выделить €4 млн на работу с организациями гражданского общества в Молдавии. В частности, планировалось профинансировать структуры, выступающие за евроинтеграцию.