США предоставят $1 млн на развитие «независимых» СМИ в Молдавии

Госдепартамент США планирует запустить новый проект, чтобы поддержать «независимые» молдавские медиаресурсы. В американском ведомстве среди прочего рассчитывают «повысить качество» выпускаемых материалов, а также улучшить способность жителей страны критически оценивать информацию. С описанием инициативы ознакомился RT.

«Цель проекта — укрепление и развитие продуктивности молдавских медиа на местном уровне в интересах обеспечения плюрализма взглядов, поддержки редакционной независимости и повышения качества медиаматериалов, выпускаемых в Молдавии», — говорится в документе.

Помимо этого, в рамках проекта в Госдепе намерены улучшить способность молдаван «критически оценивать СМИ и социальные сети», а также поддержать организации, которые могут повысить уровень профессионализма местных журналистов.

Для реализации этих задач предполагается предоставить более десяти грантов размером от $25 тыс. до $100 тыс., а всего на этот проект из американского бюджета будет выделен $1 млн.

Получателями финансирования могут стать как СМИ, так и некоммерческие организации. Они должны разработать предложения, подразумевающие поддержку «независимых» эфирных, печатных или онлайн-СМИ.

Как подчёркивают в Госдепе, внимание стоит уделить тем медиа, которые придерживаются «фактического, объективного и тщательного подхода к освещению вопросов, актуальных для экономического и политического развития Молдавии».

Кроме того, предложения могут касаться усовершенствования онлайн-присутствия медиаресурсов и использования альтернативных платформ подачи информации.

Идеи потенциальных грантополучателей должны быть ориентированы на конкретную группу населения Молдавии, отмечается в описании.

По мнению политолога Ивана Мезюхо, у Соединённых Штатов большой опыт финансирования работы СМИ на постсоветском пространстве. На фоне сложной социально-политической обстановки — в Молдавии проходят акции протеста против правительства — Вашингтон начинает дополнять финансирование, заметил эксперт.

«Это необходимо для того, чтобы, с одной стороны, держать на крючке местную власть, с другой — развивать русофобскую, антироссийскую риторику внутри страны. Очередной транш финансирования молдавских медиа — очень опасный звоночек, так как СМИ, поддерживаемые Госдепартаментом, по сути, проводят работу по организации «цветных революций». Мы это видели не раз», — прокомментировал он в беседе с RT.

Мезюхо добавил, что задача подобных «независимых» СМИ может заключаться в продвижении идеи о выводе российских миротворцев из Приднестровья.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризации Приднестровья и вывода оттуда российских миротворческих сил.

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев, в свою очередь, назвал такую позицию контрпродуктивной.